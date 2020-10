Há quatro novos percursos pedestres no concelho

A Câmara da Guarda inaugurou no domingo quatro percursos pedestres no concelho e apresentou um novo filme promocional do território, por ocasião do Dia Mundial do Turismo.

Trata-se das rotas do Jarmelo, do Azeite (Ramela-João Antão), das Barrelas (Famalicão da Serra-Videmonte) e da Cabeça Alta (Videmonte). Os trilhos permitem «desfrutar do património histórico e cultural e da envolvente paisagística e arquitetónica, valorizando a sua diversidade, através da prática de atividade física», disse Carlos Chaves Monteiro. O presidente do município adiantou que os percursos estão certificados pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, têm diferentes níveis de dificuldade e estão devidamente sinalizados. Estas novas rotas estão disponíveis no site da Câmara da Guarda na Internet.