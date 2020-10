Últimos espetáculos para ver no Festival de Teatro da Covilhã

O Festival de Teatro da Covilhã termina no sábado e tem calendarizados mais três espetáculos no auditório do Teatro das Beiras, que organiza a atividade.

Esta sexta-feira (21h30) sobe ao palco a companhia espanhola Karlik Danza Teatro apresentar “El Licenciado Vidriera”, a partir da dramaturgia de Cervantes. No dia seguinte (21h30) caberá ao Teatro das Beiras encerrar um festival condicionado pelas contingências da pandemia com a criação “Una Donna Sola”, de Franca Rame e Dario Fo. Por esta edição já passaram propostas do Teatro da Rainha, Teatro Art’Imagem, Teatro Guirigai e o Teatro do Noroeste. Por causa da Covid-19, cada sessão é limitada a 45 espetadores, pelo que os bilhetes devem ser reservados previamente através do email geral@teatrodasbeiras.pt ou telefone 275 336 163.