Guarda, Sabugal e Soito com Equipas de Intervenção Permanente

As corporações de bombeiros da Guarda, do Sabugal e do Soito, também no concelho raiano, vão acolher Equipas de Intervenção Permanente (EIP). A confirmação da decisão foi dada na semana passada.

Esta era uma reivindicação antiga destas associações humanitárias, sendo que a Guarda e o Sabugal e o Soito passarão a contar com duas EIP. A existência destas equipas, que trabalham em regime de prontidão total, será uma mais-valia para a região, uma vez que com o reforço de operacionais será possível uma mais rápida intervenção nas situações de emergência, seja em períodos diurnos ou noturnos.