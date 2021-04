Granizo destrói culturas agrícolas no Fundão

O mau tempo que se fez sentir ao longo da tarde desta sexta-feira no concelho do Fundão destruiu algumas culturas agrícolas. Algumas das localidades mais afetadas foram a União de Freguesias de Póvoa de Atalaia e Atalaia do Campo e as freguesias de Soalheira, Castelo Novo, Alpedrinha e Vale de Prazeres.

A forte precipitação de granizo fez com que em algumas zonas chegou a formar camadas que atingiram um metro, adiantou o autarca fundanense, Paulo Fernandes, em declarações à Lusa. “Foi uma situação muito localizada, mas também muito rápida, extraordinariamente intensa, de uma enorme violência”, informou.

Apesar de ainda não terem sido contabilizados os estragos, o presidente da Câmara Municipal prevê que seja a agricultura a sofrer o maior prejuízo. “Temos já conhecimento concreto de que há uma parte da produção agrícola nesse corredor que foi muito afetada, nomeadamente na produção frutícola de cereja e pêssego”, disse.

Para além da agricultura também existem estragos em vários equipamentos, nomeadamente muros, vias e caminhos, bem como estruturas da rede de águas pluviais.

O autarca informou ainda que, após o levantamento de todos os prejuízos, será enviado um relatório ao Governo para que os agricultores lesados possam ser ajudados.