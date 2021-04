Orlando Faísca é candidato único no NERGA

Orlando Faísca é candidato único à presidência da direção do NERGA – Associação Empresarial da Região da Guarda, cujas eleições decorrem na próxima segunda-feira.

O sócio-gerente da Floresta Bem Cuidada, da Guarda, vai suceder a Pedro Tavares, que cumpriu três mandatos consecutivos à frente da associação empresarial e vai assumir a vice-presidência da Assembleia-Geral. A O INTERIOR, Orlando Faísca adiantou que vai liderar um «projeto de continuidade» e apostar no reforço do “core business” do NERGA: «Vamos centrar-nos na disponibilização de formação e de ferramentas direcionadas para apoiar as empresas, os seus gestores e funcionários», afirmou Orlando Faísca, que atualmente é vogal da direção. Do mandato anterior transitam também para a nova direção os vogais António Fernandes (em representação da HEN), António Pacheco (Portrinta), Pedro Ribeiro (Nutrilon). Já os vice-presidentes são Orlando Cordeiro (Orlando & Nuno Cordeiro – Consultores Financeiros) e Nuno Ferreira (PABI).

Outros candidatos a vogais são Antonieta Marques (TIR2RENT), Joana Caldeira (Joaquim Cardoso Caldeira & Filhos), Carlos Alberto (Rittus Modas). Cristina Monteiro (Maria Cristina Santos Monteiro) e Fernando Pinheiro (Alpy – Pinheiro & Todo Bom) serão os vogais suplentes. O candidato à presidência do Conselho Fiscal é João Luís Andrade, em representação da GefGuarda, enquanto Fernando Santos, da Coficab, vai presidir à Assembleia-Geral.

A eleição irá decorrer, para os sócios que pretende exercer o seu direito de voto presencialmente, na sede do NERGA, entre as 10 e as 18 horas do dia 12. Os novos corpos sociais vão assumir funções para o triénio 2021/2023.