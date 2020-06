Gouveia: Alunos de Mecânica da escola profissional vencem concurso da CIMBSE

Armando Santos e António Figueiredo, alunos do curso de Mecânica de Automóveis Ligeiros do Instituto de Gouveia – Escola Profissional (IG), venceram a primeira edição do Concurso Supramunicipal de Ideias de Negócio “The Future is You” promovido pela Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE).

O projeto vencedor, intitulado “Sentidos”, tem como finalidade «facilitar a visualização dos monumentos a pessoas invisuais», segundo comunicado enviado pelos promotores.

«O Sentidos» consiste em duas tecnologias: uma apresentação áudio, a explicar os pormenores a nível arquitetónico e nível artístico; e a recriação do monumento em 3D, para que os utilizadores possam ver o monumento e os seus pormenores, por meio do tato, ao mesmo tempo que ouvem a explicação áudio», de acordo com a mesma nota.

Estiveram a concurso diversas escolas da área da CIMBSE. A iniciativa insere-se no âmbito do Projeto “ATUA!”, incluído no Projeto de Combate ao Insucesso Escolar, financiado pela União Europeia ao abrigo do Centro 2020.