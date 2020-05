Fundão: Antigo solar do século XVII será hotel dedicado à cereja

O Solar Tudela Castilho, datado do século XVII e situado no centro histórico do Fundão, deverá entrar em obras na próxima semana para dar lugar a um hotel dedicado à cereja. O futuro Solar da Praça Velha – Sakura Lifestyle Hotel terá quatro estrelas.

Segundo o seu promotor, Paulo Ribeiro, do grupo Prunus Avium SGPS, a unidade terá 24 suites, entre quartos individuais e alojamento familiar. «É um hotel que está pensado para o turismo de natureza e experiências com estreita ligação à Serra da Gardunha e à Serra da Estrela, pelo que precisará de estar preparado para acolher famílias e não apenas quartos individuais», adiantou o empresário, que justificou a temática do hotel com o facto do grupo Prunus Avium estar ligado à produção da cereja. O Solar da Praça Velha – Sakura Lifestyle Hotel – “sakura” é a palavra cereja em japonês – vai permitir criar nove postos de trabalho diretos na fase inicial. O projeto de arquitetura é assinado pelo atelier Plataforma, da Covilhã, e vai manter a fachada do emblemático edifício situado na Praça Velha do Fundão. As obras deverão prolongar-se por cerca de 18 meses.