Duas pessoas feridas com gravidade por arma de fogo em Pinhanços (Seia)

Duas pessoas ficaram feridas com gravidade esta madrugada, em Pinhanços (Seia), vítimas de disparos de arma de fogo durante uma discussão de que resultaram ainda dois feridos ligeiros.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o alerta foi dado pela 1 hora da manhã e terá sido «um quinto elemento que disparou sobre a família». As autoridades estão a investigar os motivos do sucedido, tendo a Polícia Judiciária tomado conta da ocorrência. Os feridos foram transportados para as Urgências do Hospsital Sousa Martins, na Guarda.

Estiveram no local cinco viaturas e dez elementos dos bombeiros de Seia, da Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Seia, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Guarda e da GNR, de acordo com o CDOS.