Fronteiras fechadas durante 15 dias

O ministro da Administração Interna anunciou esta quinta-feira no Parlamento que serão «limitadas as deslocações para o exterior nos próximos 15 dias de cidadãos nacionais para os proteger e contribuir para a redução de contágios e a limitação da pandemia limitando a saída por via área, fluvial ou terrestre».

Depois da suspensão dos voos do Reino Unido e Brasil, o Governo também adotará a medida de limitação de deslocações para o exterior, tanto por via aérea como terrestre e fluvial, exceto para necessidades essenciais.