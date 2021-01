A décima renovação do estado de emergência foi aprovada esta quinta-feira pelo Parlamento, com os votos favoráveis do PS, PSD, PAN, CDS e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues.

PCP, PEV, Chega, IL e Joacine Katar Moreira votaram contra, enquanto o Bloco de Esquerda absteve-se. O novo estado de emergência vigora até 14 de fevereiro.