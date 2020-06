Fronteira com Espanha deve continuar fechada até final de junho

O ministro da Administração Interna admitiu esta terça-feira manter encerradas as fronteiras terrestres e aérea com Espanha enquanto existir uma quarentena interna no país vizinho.

«Neste momento temos a fronteira terrestre encerrada até 15 de junho. Iremos analisando essa situação. Eu admito que, se as próprias autoridades espanholas já disseram que antes de 1 de julho não haverá liberdade de circulação, provavelmente temos de manter encerrada a fronteira terrestre todo este mês de junho», declarou Eduardo Cabrita aos jornalistas à margem da cerimónia de inauguração da Esquadra da PSP de Cedofeita, no Porto.