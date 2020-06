Conselho de Justiça da FPF suspendeu conclusão da IIª Liga

Há um volte-face na IIª Liga, onde milita o Sp. Covilhã. O Cova da Piedade anunciou esta terça-feira, em comunicado, que o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) «decidiu suspender a decisão da direção da Liga, tomada no passado dia 5 de maio de 2020, na qual foi deliberado, com fundamento na suspensão (definitiva), a conclusão do Campeonato com a subida e descida de divisão dos clubes envolvidos».

O clube que ocupava o penúltimo lugar da IIª Liga no momento da suspensão do campeonato, e que por força disso foi despromovido, revelou ainda que a ordem de trabalhos da Assembleia-Geral da Liga de Clubes, marcada para segunda-feira, inclui um pedido de ratificação daquela deliberação da direção, «comprovando a falta de poderes da direção e consequente exigência de unanimidade para tal deliberação».