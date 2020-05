Freixo de Numão: Concessionária de exploração mineira de ouro em dificuldades

A Minaport, que tem a concessão da exploração de uma mina de ouro em Freixo de Numão (Vila Nova de Foz Côa), avançou com um processo especial de revitalização (PER) por causa de problemas financeiros e está a ser gerida por um administrador judicial.

No passado dia 4 de março a empresa tinha colocado em consulta pública o seu projeto para exploração de ouro naquela zona, mas dois dias depois apresentou um PER. Em declarações ao semanário “Expresso”, o diretor-geral da Minaport, António Osório, garantiu que este processo de recuperação não impede a empresa de procurar soluções para viabilizar o projeto de Freixo de Numão. «Estão a decorrer negociações muito importantes com investidores estrangeiros visando o reforço dos capitais, de forma a que a empresa possa muito em breve levar por diante, com êxito, os investimentos em curso», afirmou o responsável. A Minaport explora a mina de ouro em Freixo do Numão desde 2016, com uma licença de exploração experimental, e pretendia obter um contrato de concessão para a exploração definitiva por mais 10 anos. A empresa, fundada em 2010 e que deu continuidade ao projeto mineiro do Numão da Mineralia – que tinha direito de prospeção e pesquisa numa área de 5.840 hectares nos concelhos de São João da Pesqueira e de Vila Nova de Foz Côa, tencionava desenvolver as instalações para extrair e tratar 180 mil toneladas de minério por ano, para produzir e vender concentrado de ouro. O projeto, em galeria subterrânea, fica numa zona sensível, a 500 metros da área classificada como Património Mundial do Alto Douro Vinhateiro, na sua zona especial de proteção.