PJ deteve autor dos disparos que feriram quatro pessoas, duas delas com gravidade, em Pinhanços

A Polícia Judiciária (PJ) da Guarda acaba de anunciar a detenção do suspeito da autoria de quatro crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, e de um crime de dano com violência, todos perpetrados com arma de fogo esta madrugada em Pinhanços (Seia).

Segundo o Departamento de Investigação Criminal, a detenção foi concretizada com a colaboração da GNR de Seia. «As quatro vítimas, pertencentes ao mesmo agregado familiar, são um casal e dois filhos, com idades compreendidas entre os 22 e os 41 anos, as quais, regressando de uma caminhada na via pública, foram todas atingidas por disparo de espingarda caçadeira no preciso momento em que procuraram proteger-se, atrás do portão de entrada da sua residência, de uma agressiva investida do ora detido, motivada por questões fúteis, decorrentes de eventual relação extraconjugal deste com uma familiar daqueles», adianta a PJ em comunicado.

As vítimas necessitaram de receber assistência médica hospitalar, permanecendo duas delas ainda internadas «devido à gravidade das lesões sofridas, pese embora não corram perigo de vida». O detido, desempregado de 41 anos, vai ser presente a tribunal durante do dia de hoje com vista à aplicação de medidas de coação que se considerem necessárias e adequadas.