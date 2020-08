Fogos na Moita (Sabugal) e Bogas de Baixo (Fundão) combatidos por 420 operacionais e 10 meios aéreos

Continua por dominar o incêndio que lavra na Moita (Sabugal) desde as 13h46, onde o combate às chamas foi reforçado com mais meios. Segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 18 horas havia 199 homens no terreno, apoiados por 59 veículos e três meios aéreos.

As chamas estão a progredir numa zona de mato e não há habitações ameaçadas. Outro incêndio está ativo numa zona de povoamento florestal em Bogas de Baixo (Fundão) desde as 13h58 e mobiliza 221 operacionais, 63 meios terrestres e 7 meios aéreos.