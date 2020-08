Estão controlados incêndios da Moita (Sabugal) e Bogas de Baixo (Fundão)

Os incêndios a Moita (Sabugal) e Bogas de Baixo (Fundão) estão controlados, tendo sido dados como dominados durante a madrugada e manhã desta sexta-feira.

Segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 9h45 havia no terrenos 192 operacionais, apoiados por 52 viaturas e um meio aéreo no fogo que lavrou numa área de mato desde ontem no concelho do Sabugal, que está em fase de resolução.

Em Bogas de Baixo permaneciam no local 435 homens e 138 veículos. O incêndio consumiu uma zona de povoamento florestal desde o princípio da tarde de quinta-feira e obrigou à evacuação da praia fluvial de Janeiro de Baixo, que na altura tinha cerca de 70 pessoas. Durante as operações uma bombeira da corporação do Fundão sofreu ferimentos ligeiros.