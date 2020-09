Está em fase de resolução o incêndio que deflagrou na manhã desta quinta-feira na freguesia de Pêra do Moço, no concelho da Guarda. O alerta foi dado pelas 10h31 e no local estão 127 operacionais, 39 viaturas e um meio aéreo, de acordo com a informação da página da Autoridade Nacional de Emergência e Porteção Civil (ANEPC) às 15 horas.