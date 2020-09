Labfit testa eficácia de produtos contra o coronavírus

A Labfit, empresa sediada no UBI Medical, na Covilhã, desenvolveu um ensaio laboratorial que permite testar a eficácia de produtos contra o coronavírus.

«Estamos a falar das normas europeias que permitem testar a atividade de produtos desinfetantes e biocidas e que recorre a um vírus mimetizador do coronavírus, permitindo assim verificar se o produto em causa tem atividade antiviral», indicou Ana Palmeira de Oliveira. Segundo a administradora da Health Products Research and Development (HPRD), que detém a marca Labfit, este ensaio não estava a ser praticado no setor privado em Portugal e a decisão em avançar com o projeto deve-se às novas necessidades criadas pela pandemia da Covid-19. «Neste momento, já estamos a testar diferentes produtos», revelou a responsável. Além de ter implementado a norma que permite testar soluções desinfetantes, como o álcool gel, a empresa também está a realizar os protocolos laboratoriais para os produtos têxteis e para superfícies, tais como máscaras e plásticos, respetivamente.

Ana Palmeira de Oliveira adiantou que estão em causa a norma EN14476, destinada aos produtos desinfetantes e antisséticos; a norma ISO 18184:2019, referente ao têxtil, e a norma ISO 21702:2019, que é destinada às superfícies. Segundo a empresária, no setor privado, o ensaio respeitante aos produtos desinfetantes estava a ser prestado num laboratório da Alemanha e que o objetivo é a Labfit afirmar-se como uma alternativa àquela oferta. Criada em 2012, a empresa é um projeto das irmãs Ana e Rita Palmeira de Oliveira, ambas doutoradas em Ciências Farmacêuticas pela UBI.