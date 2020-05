Esplanadas com regime excecional para dinamizar o comércio em Celorico da Beira

Foi aprovado, em Celorico da Beira, um regime excecional de ocupação da via pública com esplanadas para «estimular a retoma económica e dinamizar o comércio local», justifica o município.

Segundo a Câmara, através de requerimento dos interessados, «pode ser autorizado o aumento da área ocupada do domínio público com esplanadas a título excecional e temporário». Será ainda concedida isenção das taxas devidas pela totalidade da ocupação da via pública com esplanadas, bem como das taxas de apreciação dos pedidos, até final deste ano.