Praias de Valhelhas, Loriga e Lapa dos Dinheiros de novo com Bandeira Azul

As praias fluviais de Valhelhas (Guarda), Loriga e Lapa dos Dinheiros (ambas em Seia) viram renovada o seu estatuto de Bandeira Azul, de acordo com a lista divulgada esta quarta-feira pela Associação Bandeira Azul da Europa.

Os critérios que definem a atribuição deste símbolo de qualidade ambiental são a informação e educação ambiental, a qualidade da água, a gestão ambiental e equipamentos, e a segurança e serviços. Na região Centro há 85 praias costeiras e fluviais que vão hastear a Bandeira Azul, mais duas que no ano anterior.

«As zonas balneares do Centro de Portugal são um importante trunfo da região. Num verão que vai ser seguramente diferente, devido às incidências da pandemia da Covid-19, as praias do Centro de Portugal apresentam-se como uma excelente opção para quem quer evitar aglomerações de pessoas», declarou Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal, a propósito deste reconhecimento.

A época balnear começa em junho.