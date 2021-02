Espanha prolonga restrições na fronteira com Portugal até 1 de março

Espanha prolongou até 1 de março os controlos na fronteira com Portugal com as mesmas limitações aplicadas até agora, depois de várias reuniões entre os governos dos dois países.

O prolongamento das restrições foi publicado esta terça-feira no Boletim Oficial do Estado, que entra em vigor um dia antes de finalizar a ordem espanhola de estabelecer os controlos fronteiriços para travar a disseminação da Covid-19. Segundo o Ministério do Interior espanhol, apenas podem atravessar as fronteiras autorizadas os residentes em Espanha, trabalhadores transfronteiriços, motoristas de veículos de mercadorias ou em situações que o justifiquem.

Estas medidas foram tomadas em coordenação com o Governo português, que em 28 de janeiro último decidiu limitar as deslocações para fora do território continental, por qualquer meio de transporte, e repor o controlo nas fronteiras terrestres. Lisboa e Madrid estipularam que há oito pontos de passagem permanentes entre os dois países, designadamente em Valença, Vila Verde da Raia, Quintanilha, Vilar Formoso, Marvão, Caia, Vila Verde e Castro Marim, e seis pontos de passagem em horários específicos.