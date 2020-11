Espaços de cultura e turismo com horários alterados nos próximos fins de semana

Os espaços culturais e de turismo de Pinhel estarão abertos das 9 às 13 horas nos próximos dois fins de semana devido à proibição de circulação na via pública nos concelhos de risco elevado, onde se inclui Pinhel, aos sábados e domingos entre as 13 e as 5 horas, anunciou a autarquia.

Os espaços abrangidos são o posto de turismo e espaço “VisitPinhel”, o castelo e a Casa da Cultura. Em comunicado, o município informa ainda que, de terça a sexta-feira, estes espaços continuam abertos no horário habitual, ou seja 10-12 horas e 14-18 horas.

Recorde-se que estas medidas estão em vigor durante o período abrangido pelo estado de emergência, aplicando-se nos concelhos de risco elevado até dia 23 de novembro.