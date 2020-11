Associação da Guarda lança o “Skills Challenge”

Um desafio de habilidades é a alternativa encontrada pela Associação de Basquetebol da Guarda, em parceria com a Federação, para a prática individual da modalidade durante a pandemia.

O “Skills Challenge” foi criado para não colidir com as normas emanadas da Direção-Geral de Saúde (DGS) e destina-se aos escalões de formação (dos mini-12 aos sub-18), cujos praticantes são desafiados a treinarem as técnicas num circuito com o objetivo de baterem os próprios recordes individuais. A ideia é «promover a modalidade não através do jogo, mas através de um desafio de habilidades que levam os atletas evoluírem a sua técnica individual», refere a associação guardense, que «continua empenhada» na retoma das competições de formação assim que haja autorização da DGS.