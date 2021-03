Esgotadas em 24 horas as 50 mil árvores oferecidas pelo ICNF

Já esgotaram as 50 mil árvores que o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) tinha para oferecer no âmbito do Dia Internacional das Florestas, que se comemora no próximo domingo.

A forte adesão dos portugueses está na origem da situação. «A campanha granjeou uma adesão inesperada e surpreendente, especialmente por se tratar de iniciativas individuais, provenientes de todos os cantos e recantos do país, rurais e urbanos de norte a sul», refere o ICNF em comunicado, onde dá conta de que os portugueses aderiram à iniciativa «de forma admirável e em menos de 24 horas propuseram-se recolher e plantar 50 mil árvores».