Município de Manteigas atribui mais de 558 mil euros

A Câmara de Manteigas atribuiu mais de 558 mil euros em subvenções e outros apoios no ano transato.

A autarquia divulgou na semana passada os montantes concedidos, com destaque para as atividades regulares da Ação Social, Cultura e Desporto que beneficiaram de apoio anual de 220.687 euros, enquanto as atividades da Proteção Civil receberam 45.898,72 euros. O município concedeu também 40.360,95 euros em bolsas de estudo para a frequência do ensino superior e 12.500 euros de incentivos à fixação de pessoas e famílias no concelho serrano. O apoio ao transporte de estudantes do ensino superior (524,95 euros), a aquisição de manuais escolares (301,23 euros) e o apoio ao Fundo Municipal de Emergência Social (6.415,23 euros) foram outras áreas financiadas.

O programa “Manteigas Pró-Emprego”, de incentivo à criação de postos de trabalho, mobilizou 47.775 euros, tendo a autarquia comparticipado, entre outras subvenções, com 73.150,25 euros a aquisição de equipamento e a realização de obras nas instituições locais. Já o Incentivo à Produção de Feijoca mobilizou 3.358 euros, tendo sido transferido para as Juntas de Freguesia de Sameiro, Santa Maria, São Pedro e Vale de Amoreira um total de 84.100 euros.