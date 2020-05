Empresário do Fundão arrematou dois quilos de cereja por 560 euros em leilão solidário

Dois quilos de cereja foram hoje vendidos por 560 euros no leilão solidário da “Maiores Cerejas do Fundão”. Segundo o município, que promoveu a iniciativa, este foi o maior valor de sempre.

As cerejas foram arrematadas online pelo empresário João Magalhães, proprietário do “Intermarché” do Fundão, e o montante angariado reverte a favor de equipamentos de proteção individual para pessoal dos lares do concelho, anunciou a autarquia.

Este lote único de dois quilos era constituído por cerejas com um tamanho muito acima do habitual, cujo calibre médio era de 34/36. Com uma base de licitação de 100 euros, os lances de dez euros surgiram rapidamente entre o grupo de 20 participantes, nomeadamente empresários, representantes de outros municípios e figuras públicas, como o escritor Miguel Esteves Cardoso.

O vencedor revelou aos jornalistas que irá partilhar as cerejas com os colaboradores que estão a preparar a reabertura da superfície comercial, que está a ser remodelada.