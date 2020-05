UBI: Sistemas fotovoltaicos instalados em oito edifícios

A Universidade da Beira Interior (UBI) está a investir 1,3 milhões de euros na melhoria da eficiência energética dos seus edifícios.

Atualmente, a empreitada consiste na instalação de sistemas fotovoltaicos de autoconsumo nas Faculdades de Ciências Sociais e Humanas e de Engenharia, na Biblioteca Central, nos edifícios da 6ª fase e dos Serviços de Informática (ambos junto ao Polo I) e na Reitoria (Convento de Santo António). «Com a utilização dos sistemas fotovoltaicos, que representam um investimento de 125 mil euros (+ IVA), prevê-se uma poupança anual estimada de 27 mil euros. Deste modo é possível alcançar o retorno do custo de instalação em cinco ou seis anos», declarou o vice-Reitor Mário Raposo. Esta e as restantes intervenções resultaram de uma candidatura, aprovada em 2018, ao Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), que apoia a eficiência energética, a gestão inteligente de energia e a utilização das energias renováveis. Os trabalhos terminarão no final de 2020 e contemplam, entre outras, a remoção de amianto, a colocação de materiais térmicos, a substituição de caixilharias, de caldeiras e de lâmpadas convencionais por LED’s, a introdução de sistemas de monitorização de consumos e auditorias energéticas.