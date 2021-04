Detido em Pinhel com explosivos e arma proibida

Um homem de 63 anos foi detido esta quinta-feira, em Pinhel, por posse de engenhos explosivos e arma proibida.

De acordo com o Comando Territorial da Guarda, o indivíduo foi detido por elementos do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do posto local no âmbito de uma investigação por dano qualificado e posse de armas proibidas em curso há cerca de dois meses.

«Os militares da Guarda deram cumprimento a oito mandados de busca, uma domiciliária, duas em anexos e cinco em veículos, que culminaram com a apreensão de diverso material, nomeadamente uma pistola de calibre 6,35mm, 97 munições de diversos calibres e 80 detonadores pirotécnicos», adianta a GNR em comunicado.

As autoridades apreenderam ainda um foguete pirotécnico, 13 bombetas de pirotecnia, três detonadores elétricos, 10 sticks de gelamonite, 3,30 metros de cordão lento de cor verde e 7,09 metros de cordão lento de cor rosa.

«Face às caraterísticas do material explosivo, a ação contou com o reforço da equipa EOD (Explosive Ordnance Disposal) da Guarda, que recolheu e transportou os artigos apreendidos», acrescenta a GNR. O detido foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Pinhel.