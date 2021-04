Ciência cidadã para valorizar o território das Beiras e da Serra da Estrela

“Abeirar” é a designação da iniciativa de ciência cidadã que vai decorrer nos 15 concelhos da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) para valorizar o território.

Apresentado na quinta-feira, no Covão d’Ametade, em Manteigas, o projeto envolve a Rede Intermunicipal de Bibliotecas da CIMBSE, a Plataforma de Ciência Aberta – Município de Figueira de Castelo Rodrigo, a associação Estrela Geopark Mundial da UNESCO e a Universidade da Beira Interior (UBI). Trata-se de «uma forma de potenciar o envolvimento e participação cívica com a ciência, promover o diálogo entre cientistas e cidadãos e despertar o interesse da comunidade na construção do conhecimento do território», adiantam os promotores. A primeira iniciativa do “Abeirar” vai percorrer os 15 concelhos da Comunidade Intermunicipal, numa sequência de três ciclos, cada um dedicado a um tema central para o território – água, céu, rocha – que acontecerão na primavera, no verão e no outono, respetivamente.

«É um convite à curiosidade, à exploração e à descoberta dos recursos do território das Beiras e Serra da Estrela. É um trilhar pelo território, no cruzamento entre a literatura e a ciência. É um apelo à participação conjunta de cidadãos/ãs, artistas e cientistas, pela construção de conhecimento, pela preservação e valorização do território», destaca a CIMBSE. As ações sobre o tema da água vão ter lugar na Covilhã (8 maio), Pinhel (15), Sabugal (22), Celorico da Beira (29) e Gouveia (5 junho), enquanto Belmonte (3 julho), Figueira de Castelo Rodrigo (10), Almeida (17), Fornos de Algodres (24) e Seia (31) acolhem atividades sobre o céu. O tema da rocha será trabalhado em ações agendadas para os concelhos do Fundão (2 outubro), Mêda (9), Guarda (16), Trancoso (23) e Manteigas (30).