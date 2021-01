CTT fecha Centro de Distribuição do Sabugal

Os CTT vão encerrar o Centro de Distribuição do Sabugal, cujos serviços serão transferidos para a Guarda. A decisão já foi «repudiada veementemente» pela autarquia, que apela à administração da empresa para que «pondere e reverta» o fecho e solicitou entretanto uma reunião «com caráter urgente» aos CTT.

«O encerramento do Centro de Distribuição dos CTT do Sabugal é mais um fator a agudizar o despovoamento do Sabugal, com o deslocamento e a centralização do serviço na Guarda. É verdade que a prestação dos serviços se mantém e não será afetada. No entanto, os funcionários que até aqui tinham o seu posto de trabalho no Sabugal, ao serem deslocados para a Guarda irão, compreensivelmente, equacionar a mudança de residência», considera o município.

Na reunião de Câmara desta quarta-feira o executivo deliberou manifestar «todo o apoio e solidariedade» para com os funcionários dos CTT afetados pela medida.