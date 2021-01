Estado de emergência prolongado até 15 de janeiro

A Assembleia da República aprovou esta quarta-feira o decreto presidencial que prolonga o estado de emergência até 15 de janeiro para permitir a manutenção das medidas decretadas para mitigar a propagação da pandemia da Covid-19 em Portugal.

O projeto de decreto enviado por Marcelo Rebelo de Sousa ao Parlamento na terça-feira, que produzirá efeito entre as 0 horas de 8 de janeiro, esta sexta-feira, e as 23h59 de dia 15, foi aprovado com os votos favoráveis das bancadas parlamentares do PS, do PSD e da deputada Cristina Rodrigues.

Já os grupos parlamentares do PCP e do PEV, assim como o deputado único do Chega, André Ventura, repetiram o voto contra o diploma, assim como a Iniciativa Liberal e Joacine Katar Moreira. Os grupos parlamentares de BE, PAN e CDS-PP voltaram a decidir pela abstenção.

Esta renovação do estado de emergência vai abranger os primeiros cinco dias da campanha para as eleições presidenciais, que decorre entre 10 e 22 de janeiro.