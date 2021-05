CTT e Câmara de Fornos de Algodres acordam parceria para lojas online

Os CTT e a Câmara de Fornos de Algodres estabeleceram uma parceria para apoio às Pequenas e Médias Empresas (PME) locais com vista à «adoção rápida e eficaz de novos canais de venda digitais como alternativa aos canais de vendas tradicionais».

Segundo um comunicado dos CTT, com este acordo são criadas «condições especiais de apoio às empresas» do concelho e, em particular às PME, «na aposta nos canais digitais como alternativa aos canais de vendas tradicionais, nomeadamente na criação de lojas online, na criação de Campanhas e em Planos de Logística para PME». Os Correios acrescentam que a iniciativa surgiu no atual contexto de pandemia da Covid-19, que está a ter forte impacto sobre a economia nacional, em especial sobre as PME.