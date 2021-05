Comboios Regionais vão parar nas estações da Benespera e Barracão

Afinal, os comboios regionais que farão a ligação entre a Guarda e a Covilhã na Linha da Beira Baixa e começarão a circular na próxima semana vão parar nas estações da Benespera e do Barracão, no concelho da Guarda.

A garantia foi dada pelo presidente do Conselho de Administração da CP ao autarca da Guarda no final da semana passada e a informação já foi transmitida aos autarcas daquelas duas freguesias. Já quanto à paragem dos Intercidades nada está decidido, adiantou Carlos Chaves Monteiro, admitindo como justificação que, «sendo um comboio mais rápido, terá de ter menos paragens e por isso não poderá parar em todos os apeadeiros para não prejudicar o tempo da viagem». Na semana passada, o presidente da Junta de Freguesia da Benespera tinha criticado a exclusão do apeadeiro local das paragens de comboios na renovada Linha da Beira Baixa, mas também o «mau estado» em que ficaram as estradas e caminhos da freguesia por causa das obras. A este propósito, o presidente do município garantiu que a Câmara continua atenta ao problema, mas acrescentou que a Infraestruturas de Portugal (IP) poderá acionar o empreiteiro da obra para que «deixar as estradas como as encontrou». Caso contrário, será a autarquia a assumir parte dos trabalhos, enquanto a IP responsabilizar-se-á pelas restantes reparações. Na última reunião de Câmara, Chaves Monteiro disse também esperar que a ligação por comboio entre a Guarda e a Covilhã seja mais rápida do que «uma viagem de automóvel» entre as duas cidades para ser «competitiva e atrativa».