Criada Câmara do Comércio da Região das Beiras

Está constituída a CCRB – Câmara do Comércio da Região das Beiras, cujo objetivo é promover os produtos e serviços da região, no país e no estrangeiro.

São sócios fundadores Ana Correia, Correia de Almeida e João Morgado, que constituem a comissão instaladora, bem como Nelson Silva (Mutualista Covilhanense), Henrique Gigante (Associação Comercial e Industrial da Covilhã, Belmonte e Penamacor), João Ferreira (Associação Comercial e Industrial do Fundão) e Luis de Sá Pereira, empresário (Casas de Alpedrinha).

A escritura da novel organização foi assinada no passado dia 2, no Fundão, e a eleição dos corpos sociais acontecerá nos próximos meses, sendo que a comissão instaladora vai agora contactar com empresas e associações para alargar o projeto. A Câmara de Comércio da Região das Beiras pretende ser abrangente, à Beira Interior e à Beira Litoral. A nossa missão é dar apoio às empresas da região para valorizarem os seus produtos e serviços, para ganharem novos mercados. Será uma parceira privilegiada para a internacionalização da economia do território e promotora da ligação entre as PME e as grandes empresas», declarou a empresária Ana Correia.