Corpo de homem de 43 anos descoberto no rio Côa, em Castelo Bom

O corpo de um homem foi encontrado este domingo no rio Côa, em Castelo Bom (Almeida).

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda, um carro tinha sido encontrado no sábado à noite por um residente daquela localidade, que alertou as autoridades, as quais iniciaram de imediato as buscas.

A ação envolveu 11 operacionais, entre bombeiros e GNR, apoiados por cinco viaturas, tendo o corpo sido encontrado às 12 horas deste domingo no Côa, «numa zona próxima da viatura».

«Apesar de não termos ainda confirmação, tudo indica que se trata do homem de 43 anos, cidadão espanhol residente em Fuentes de Oñoro, na fronteira com Portugal, que estava desaparecido», adiantou fonte da Polícia judiciária (PJ) da Guarda, que foi chamada ao local e está a investigar o caso.

O corpo seguiu para o Instituto de Medicina Legal, na Guarda, para ser autopsiado.