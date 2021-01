O Vila Cortês do Mondego voltou a perder para o Campeonato de Portugal, desta vez 3-0 na receção ao S. João de Ver, quinto classificado da série D, em jogo da 14ª jornada.

A equipa do concelho da Guarda continua no último lugar, com apenas 3 pontos, fruto da vitória na primeira jornada da prova. Desde então sucedem-se as derrotas – dez no total.