Convento do Seixo classificado como Monumento de Interesse Municipal no Fundão

O Convento do Seixo já é Monumento de Interesse Municipal. O estatuto tinha sido aprovado pela Câmara do Fundão, a 13 de novembro de 2020, com a concordância da Direção Regional de Cultura e parecer favorável do Departamento de Bens Culturais da Direção-Geral do Património Cultural.

Trata-se de um imóvel com «um valor cultural de significado notável no domínio histórico e arquitetónico para o concelho do Fundão e que deve ser protegido e valorizado», justifica a autarquia, que assinala a conclusão do processo de classificação com a publicação do procedimento em “Diário da República” no passado mês de fevereiro. O antigo Convento de Nossa Senhora do Seixo, no Fundão, foi construído em 1577 para receber frades capuchos da Ordem de São Francisco. Dois séculos depois, em 1779, D. Maria I decidiu transformar o edifício numa escola pública, tendo posteriormente sido abandonado e ficado em ruína. Já em 2018 o espaço foi reconvertido no Convento do Seixo Design Hotel & Spa, o primeiro o hotel cinco estrelas do concelho, num projeto que manteve a traça original do edifício e apontamentos arquitetónicos como o claustro e a fonte principal. A reabilitação resultou de um investimento total de mais de 3 milhões de euros.