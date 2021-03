Câmara da Mêda apoia encomendas de borrego nos restaurantes do concelho

A Câmara da Mêda vai apoiar financeiramente o consumo de borrego mondegueiro nos restaurantes do concelho na Páscoa.

A iniciativa destina-se a promover as tradições locais e surge na continuidade de apoio ao setor da restauração, «severamente afetado pela pandemia», adianta o município, que decidiu incentivar o consumo de produtos locais, em particular da carne de ovino daquela raça autóctone – a Churra Mondegueira – do vinho, da amêndoa e de outros produtos do concelho. Para tal, os interessados têm até 1 de abril para reservar o repasto pascal nos restaurantes que aderiram à iniciativa “Almoço da Páscoa com Borrego Mondegueiro” em regime de takeaway. Participam os estabelecimentos Café Lima (Prova), O Lagar, O Mercado, O Morgado, O Retiro e o Sete & Meio.