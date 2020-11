Concurso da “Melhor Castanha” com 33 produtores inscritos

Trinta e três produtores participam este ano no concurso da “Melhor Castanha” promovido pela autarquia de Trancoso.

O júri vai premiar os frutos nas duas variedades autóctones, a longal e a martaínha. Os prémios serão entregues na sexta-feira, pelas 10h30, na praça municipal. «A adesão foi muito boa, tendo em conta o momento que vivemos», disse a O INTERIOR o presidente do município. Amílcar Salvador recorda que a fileira da castanha é «muito importante» para a economia do concelho, onde é produzida 30 por cento da Denominação de Origem Protegida (DOP) Castanha dos Soutos da Lapa. De Trancoso sai também cinco por cento da produção nacional deste fruto de outono. Segundo dados oficiais, os cerca de 900 produtores existentes no município produzem anualmente entre 2.500 a 3.000 toneladas de castanhas e faturam entre 5 a 6 milhões de euros por ano. Para os apoiar, a autarquia prolongou até 2024 um protocolo com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) para «explorar o potencial produtivo máximo da castanha, melhorar a sua qualidade e aumentar o plantio de castanheiros no concelho».