Síntese estreia quatro obras contemporâneas no TMG

O Síntese – Ciclo de Música Contemporânea da Guarda prossegue esta sexta-feira (21h30) no TMG com o concerto do grupo homónimo e organizador.

O Síntese – GMC é um grupo de música de câmara modular e aberto, vocacionado para a criação de nova música. Desde a sua criação encomendou e estreou mais de 30 obras de compositores portugueses de diferentes gerações e visões estéticas. Neste recital serão estreadas quatro obras dos compositores João Pedro Oliveira, Ana Seara, Christopher Bochmann e Rúben Borges. O ensemble é formado por Helena Neves (soprano), Carisa Marcelino (acordeão), Carlos Canhoto (saxofone), Gustavo Delgado (violino), Alfeu Carneiro (violino), João Pedro Delgado (viola d’arco) e Rogério Peixinho (violoncelo). A direção é de Pedro Neves e a direção artística de Carlos Canhoto. A 14ª edição do Síntese terá extensões em Castelo Branco e Viseu.