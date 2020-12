Concluída beneficiação de rede de saneamento em Sameiro

Está concluída a beneficiação da rede de saneamento da freguesia de Sameiro, uma empreitada orçada em pouco mais de 21.203 euros, anunciou a autarquia de Manteigas.

Os trabalhos consistiram, essencialmente, na substituição de caixas de visita e tubagens no troço final do sistema de drenagem de esgotos domésticos da aldeia serrana, «que se encontra em pleno leito do ribeiro que atravessa o núcleo urbano da freguesia», refere o município em comunicado enviado a O INTERIOR. Na mesma nota lê-se ainda que o objetivo da obra é a redução «a médio prazo dos volumes e respetivos valores de tratamento de águas residuais, a ser pago pelo município à empresa gestora do sistema de tratamento final, a Águas do Vale do Tejo, conferindo por esta via uma maior sustentabilidade económica e ambiental» ao subsistema de Sameiro.