Primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 já chegou

Já chegou a Portugal o primeiro lote das vacinas contra a Covid-19 e está guardado numas instalações no concelho de Montemor-o-Velho (Coimbra).

Escoltada por forças de segurança, a viatura que transportou as duas caixas com 41 quilos a partir de Puurs, no nordeste da Bélgica, entrou no perímetro da unidade de armazenamento cerca das 9h45 da manhã deste sábado.

O processo de abertura da viatura, que estava selada, foi acompanhado no local por responsáveis do Governo, dirigidos pela ministra da Saúde. Em declarações aos jornalistas Marta Temido falou num «marco histórico» , um «dia importante depois de um ano tão difícil».

«Abre-se agora uma janela de esperança», disse a titular da pasta da Saúde, mas alertando que «estamos no início do Inverno e há ainda um combate muito difícil para fazer».

A campanha de vacinação contra a Covid-19 arranca no domingo em Portugal, à semelhança do que sucederá noutros países da União Europeia.

Do local de armazenamento em Montemor-o-Velho as vacinas seguirão para as cinco unidades onde irá arrancar a vacinação – os centros hospitalares universitários do Porto, São João, Coimbra, Lisboa Norte e Lisboa Central, onde serão inicialmente vacinados os profissionais de saúde.

Na última segunda-feira, a Comissão Europeia autorizou a colocação no mercado da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Pfizer e BioNTech, horas após a Agência Europeia do Medicamento (EMA) ter dado o seu parecer científico favorável.