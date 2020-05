Cinema “drive-in” e animação infantil no Dia Mundial da Criança em Pinhel

Uma sessão de cinema em formato “drive-in” e animação vão marcar o Dia Mundial da Criança, na segunda-feira, em Pinhel.

A efeméride será celebrada de «forma mais resguardada do que é habitual» devido às contingências da pandemia da Covid-19. O dia em que os mais pequenos também vão regressar aos infantários haverá um espetáculo que inclui magia cómica, malabarismo e interação com as crianças protagonizado pela dupla Ezequiel Cabeçadas e Zacarias Boaventura.

A autarquia garante o cumprimento das regras de distanciamento físico e de contacto interpessoal. Os artistas realizarão depois uma animação itinerante pelas ruas da cidade para alegrar as crianças que ficaram em casa.

Do programa delineado pelo município constam ainda duas sessões “drive-in” de cinema gratuitas para as famílias. “Bráulio e o Mundo dos Gatos” é o filme que será projetado no domingo e na segunda-feira, às 21 horas, no parque de estacionamento do Centro Logístico.