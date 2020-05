Feira semanal de Trancoso regressa esta sexta-feira

A feira semanal de Trancoso será retomada esta sexta-feira, anunciou a autarquia. A medida decorre da aplicação gradual de medidas de desconfinamento no concelho tendo em conta a evolução da pandemia da Covid-19.

Segundo um comunicado do presidente do município, Amílcar Salvador, a reabertura «de todos os sectores do mercado semanal» da cidade irá acontecer «no cumprimento rigoroso das medidas de contenção sanitária». Assim, no recinto será obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual (viseira e máscara) por todos os produtores/feirantes e clientes e cumprir as regas de distanciamento social.

Além destas, a Câmara estabeleceu também a obrigatoriedade do funcionamento de serviço de “take-away” e o uso de materiais descartáveis na área de bebidas e comidas desta feira secular, que é uma importante atividade económica da “cidade de Bandarra”.