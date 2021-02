Centro de saúde de Fornos alvo de obras de requalificação

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda iniciou as obras de requalificação do edifício do Centro de Saúde de Fornos de Algodres, numa empreitada orçada em cerca de 63 mil euros, mais IVA.

Os trabalhos preveem a impermeabilização do telhado, bem como o melhoramento das fachadas e da eficiência energética, recorrendo a materiais como o capoto. A intervenção contempla ainda a substituição dos envidraçados que se encontram degradados e do pavimento danificado, além da pintura total das paredes e tetos. «Com esta requalificação pretendemos melhorar o conforto para a prestação de cuidados de saúde aos utentes e melhorar as condições de trabalho para os nossos funcionários», refere a ULS em comunicado.