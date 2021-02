Projeto de prolongamento do IC6 a concurso

É mais uma tentativa para construir um dos últimos troços do IC6, entre os nós de Tábua e da Folhadosa (Seia), cuja elaboração do projeto de execução está a concurso.

O procedimento foi lançado na semana passada pela Infraestruturas de Portugal (IP) e engloba o prolongamento do troço existente do IC6 (Catraia dos Poços/Venda de Galizes), com início após o nó de ligação de Tábua e término no nó de Folhadosa, com ligação à EN17, já no concelho de senense. Segundo a IP, este sublanço terá uma extensão de 19 quilómetros e servirá os concelhos de Tábua e Oliveira do Hospital, ambos no distrito de Coimbra, e o município de Seia, já no distrito da Guarda. «Este troço funcionará como variante à atual EN17, constituindo-se como alternativa rodoviária mais segura e eficiente, que assegura ao tráfego de passagem o afastamento dos aglomerados urbanos existentes ao longo da estrada nacional», acrescenta a empresa em comunicado enviado a O INTERIOR.

O IC6, com início no IP3, em Penacova, está pensado para ligar Coimbra à Covilhã através do interior do distrito de Coimbra e da encosta sul da Serra da Estrela, mas parou no nó de Tábua em 2010. Em março de 2017, ano de autárquicas, o Governo anunciou que seriam investidos 38 milhões de euros no seu prolongamento até ao concelho de Seia.