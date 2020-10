Celorico da Beira: homem proibido de contactar a companheira que agredia

Um homem de 32 anos foi detido esta segunda-feira, no concelho de Celorico da Beira, pela prática do crime de violência doméstica sobre a sua companheira de 30 anos. O indivíduo ficou proibido de se aproximar e de contactar com a vitíma e está impedido de se ausentar do país, sendo controlado através de pulseira eletrónica.

Segundo comunicado do Comando Territorial da Guarda o homem foi detido na sequência de um mandato de detenção, sendo depois presente ao Tribunal Judicial de Celorico da Beira (onde foram aplicadas as referidas medidas de coação).