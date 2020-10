Covilhã: 12 personalidades homenageadas no dia da cidade

No próximo dia 20 a Covilhã comemora 150 anos de elevação a cidade e vai homenagear várias personalidades que contribuíram para o «engrandecimento» da cidade e do concelho.

A lista inclui nomes como Maria Helena Barreiros Quaresma, 90 anos, presidente da Associação de Reformados da Covilhã e ex-operária fabril; Correia Saraiva, que está ligado a diferentes instituições; e Gabriel Raimundo, “antifascista” tortosendense que esteve exilado em Paris e será homenageado a título póstumo. Também António Rodrigues Assunção, professor aposentado com obras publicadas sobre história do movimento operário; o empresário Rui Marques e João José Nunes, escritor e cronista com negócios na área dos seguros; estão incluídos nas homenagens. José Manuel Amarelo (empresário que foi também presidente do Centro de Alcoólicos Recuperados da Cova da Beira), D. Luciano (bispo de Viseu, que viveu no concelho da Covilhã), José Gonçalves (militar da GNR e impulsionador da Brigada de Montanha), Francisco Geraldes (desenhador), João Gomes (médico) e Elias Riscado (dirigente associativo) são outras das personalidades a distinguir no Dia da Cidade com a medalha de prata de mérito municipal.

Estas doze personalidades foram escolhidas de «forma consensual», de acordo com Vítor Pereira. O edil covilhanense disse que as escolhas têm como objetivo não apenas reconhecer o mérito das individualidades, como mostrar à população – em especial aos mais jovens – um «exemplo» de que o empenho em boas causas é alvo de reconhecimento. As distinções serão entregues durante a sessão solene, que irá ocupar a manhã da próxima terça-feira. Para a tarde está prevista a inauguração do Centro de Inclusão Social, «que terá como o objetivo acolher as áreas municipais de Ação Social e Saúde, Cultura e Educação», segundo a autarquia. Também o Miradouro da Varanda dos Carqueijais, um dos projetos englobados na nova Rede de Miradouros municipal, será oficialmente aberto ao público durante o feriado municipal.