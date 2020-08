Catarina Martins defendeu investimento na ferrovia

Coordenadora do BE viajou de comboio entre Guarda e Mangualde, na Linha da Beira Alta

A líder nacional do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, viajou de comboio entre a Guarda e Mangualde e aproveitou para defender investimento na ferrovia e que o comboio deveria ser «o transporte habitual das pessoas».

Segundo Catarina Martins, o plano de investimento apresentado pelo Governo, que foi pedido ao consultor António Costa Silva, «olha para o Interior e vê minas e eucaliptos» e «o BE olha para o Interior e vê gente que aqui vive. E vê gente que quer aqui viver, se puder, e se tiver condições. E isso significa que tem de haver um investimento determinado na ferrovia do Interior para servir as populações do Interior e, na mobilidade, nos transportes, de uma forma geral», acrescentou.

A dirigente bloquista aproveitou ainda para recordar que o BE defende há muito tempo um plano ferroviário nacional pois todas «as capitais de distrito têm de estar ligadas pela ferrovia».

Catarina Martins recordou que o interior paga as portagens «mais caras do país», não tem transportes públicos e «o investimento na ferrovia está constantemente atrasado».