Câmara do Sabugal reforça apoios a empresas e IPSS

A Câmara do Sabugal reforçou o fundo “Covid-19 – Sabugal Solidário” para apoiar as empresas e as IPSS na mitigação dos efeitos da crise social e económica gerada pela pandemia.

O município alocou mais 350 mil euros aos três fundos municipais de emergência para os setores social, agropecuário e empresarial. O primeiro tem dotação financeira de 100 mil euros e garante um apoio direto, na forma de subsídio extraordinário, às IPSS «em função do número de utentes, funcionários e de respostas sociais», refere a autarquia em nota enviada a O INTERIOR, lembrando que este apoio soma-se às medidas anteriormente aprovadas e em vigor. Para o setor agropecuário o fundo municipal de emergência disponibiliza cerca de 150 mil euros, atendendo à «importância deste setor de atividade e o papel que pode ter na retoma da economia local no pós-Covid-19».

Nesta área, a autarquia, em parceria com a AcriSabugal – Associação de Criadores de Ruminantes e Produtores Florestais do Concelho do Sabugal, assume os encargos com a prestação de serviços técnicos para gestão do “passaporte sanitário” dos efetivos bovinos e pequenos ruminantes. Já com a CoopCôa – Cooperativa Agrícola do Concelho do Sabugal existe uma colaboração para apoiar «a melhoria das condições de comercialização do efetivo pecuário no parque de leilões». Está também definido um apoio extraordinário para as explorações de suinicultura e de cunicultura, mediante formalização de pedido junto do município.

Por último, foi criado o programa “Proteger a Economia e Emprego”, dirigido às micro e pequenas empresas, com sede ou domicílio fiscal no concelho. O incentivo a atribuir será concedido «por ordem de submissão e tendo em consideração o limite da dotação disponível para este aviso (100 mil euros)», esclarece a autarquia raiana.